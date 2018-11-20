شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 20/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20/11/2018 إقامة مباراتين في الدورى المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، حيث فاز المقاولون العرب على نظيره الجونة بأربع أهدف مقابل هدفين، فيما فاز الاتحاد السكندري علي إنبي بهدف نظيف.

واستمر الزمالك في صدارة الدورى المصرى برصيد 26 نقطة، ويأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 22 نقطة.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز العاشر. فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 18 محتلاً المركز السادس بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 14 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 5 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.