شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. أزمة الملعب صداع فى رأس 3 أندية بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه عدد من أندية الدوري الممتاز مشاكل بسبب عدم تحديد ملعبها الذي تخوض عليه مبارياتها بالدوري المحلي، لأسباب مختلفة سواء أمنية أو إصلاحية أو سوء حالة أرضية الملعب، وهو ما يجعل مسئولي تلك الأندية في حيرة من أمرهم لاختيار الملعب الذي يستضيف مبارياتهم بالمسابقة المحلية. لمتابعة التفاصيل الرابط التالي

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