شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التفاءل يسيطر على وجوه لاعبى الزمالك قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الفرحة والتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال المران الجماعى اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الداخلية ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى قائمة اللقاء عقب مران الغد.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 26 ليغرد منفردًا فى الصدارة.



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم



فرحة وتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال مران اليوم