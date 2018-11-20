شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 20/11/2018 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20/11/2018 إقامة مباراتين في الجولة الخامسة عشر ببطولة الدورى المصري، حيث فاز المقاولون العرب على نظيره الجونة بأربع أهدف مقابل هدفين، فيما فاز الاتحاد السكندري علي إنبي بهدف نظيف.

المقاولون يهزم الجونة 4/2 فى مباراة مثيرة

نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققًا الفوز على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وتقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا غاليًا على إنبى فى عقر داره، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى من إحراز هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 24 من عمر اللقاء، عن طريق ضربة رأس متقنة بعد كرة مرسلة من ضربة ركنية.

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