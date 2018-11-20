شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي يتحدث عن حفاوة استقبال الأهلي في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى الإمارات، بحفاوة الاستقبال من مسئولى نادى الوصل الإماراتي، سواء عند وصول البعثة إلى مطار دبى أو خلال التدريبات فى الملعب الفرعى لنادى الوصل.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الوصل بعد غدٍ الخميس، فى إياب دور الـ16 لبطولة ، علمًا بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

وأكّد الدرندلى فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي الأهلي أن مسئولى الوصل حرصوا على توفير كل سبل الراحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس بغريب على الأشقاء فى الإمارات فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي، أنه يتمنى أن تخرج مباراة الأهلى الوصل بالشكل اللائق تعبيرًا عن العلاقات المتميزة بين الناديين الشقيقين، ووجه الدرندلى التحية لجماهير الأهلى فى الإمارات، التى حرصت على حضور المران الأول للفريق وتشجيعهم طوال مدة التدريب.

وكان وفد من نادى الوصل فى استقبال بعثة الأهلى بالمطار فور وصولها إلى الإمارات اليوم وضم الوفد؛ محمد العامري، المدير التنفيذى لنادى الوصل، ومحمد أميري، وحسن طالب، وجمعة المنصورى، عضوى مجلس الإدارة، كما حرصوا على حضور المران الأول للفريق الذى أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعى بنادى الوصل.