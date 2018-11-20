شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد ينهى الشوط الأول متقدمًا على إنبى بهدف "سيسيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى والاتحاد السكندرى التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد.

جاءت أحداث الشوط سريعة بين الفريقين، وتمكن الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 24 عن طريق ضربة رأس متقنة بعد كرة مرسلة من ضربة ركنية.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 4 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا .