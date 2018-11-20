كيف تناولت الصحف التونسية إيقاف حكم لقاء الترجي وأول أغسطس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سلطت الصحف التونسية الضوء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أدار مبارة الترجي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في دوري الأبطال.

وكان أول أغسطس تلقى الهزيمة أمام الترجي بنتيجة (4-2) بإياب نصف النهائي بتونس، بعدما انتهى لقاء الذهاب (1-0) للفريق الأنجولي، ليصعد الفريق التونسي للنهائي ويحصد اللقب أمام الأهلي.

وحسم نسور قرطاج اللقب القاري لصالحهم للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور النهائي، بعد الفوز في رادس بثلاثية نظيفة.

صحف تونس أكدت أن لجنة الانضباط اتخذت قرار تجميد الحكم الزامبي منذ يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر الجاري، أي بعد أسبوعين من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس في تونس.

ونستعرض في التقرير التالي كيف تناولت الصحف قرار إيقاف الحكم:

- الصباح نيوز:

بسبب شبهة رشوة وفساد.. كاف يجمد نشاط حكم مباراة الترجي وغرة أوت الأنغولي

قالت الصحيفة إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إيقاف الحكم الزامبي بسبب وجود شبهة رشوة وفساد ضده.

وأضافت أن لجنة الانضباط اتخذت قرار التجميد منذ 6 نوفمبر الجاري، ولكنها قامت بمراسلة الجامعة الزامبية يوم 16 نوفمبر، بعد نهاية نهائي المسابقة التي حقق لقبها الترجي التونسي.

- الصريح:

إيقاف حكم الترجي وغرة أوت الأنغولي بتهمة الفساد.. والكاف يقدم مزيدا من التفاصيل

قالت الصحيفة إن الكاف قرر إيقاف جاني سيكازوي الذي أدار مباراة الترجي وغرة أوت الأنغولي في نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

وأضافت في بيانها المقتضب أن الحكم وُجهت إليه تهمة الفساد، دون الاستفاضة في توضيح الأسباب.

- الشروق:

كاف يقرر إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس الانغولي

الصحيفة قالت إن تهمة الفساد دفعت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإيقاف الحكم الذي أدار مباراة الترجي وأول أغسطس في نصف النهائ لحين التحقيق معه.

وأضافت أن الفريق الأنجولي تقدم بشكوى بسبب احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها للترجي، بالإضافة لإلغاء هدف لأول أغسطس، كان كفيلا بتأهله للمباراة النهائية.

وأكدت أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أرسلت خطاباً للاتحاد الزامبي لإخطاره بإيقاف الحكم، استنادًا على المواد 82 و136 و152، وفقًا للبيان الصادر عن الكاف.

- جوهرة إف إم:

"تجميد نشاط الحكم الزمبي جاني سيكازوي"

قالت الصحيفة إن الكاف قرر إيقاف الحكم إلى حين استكمال التحقيقات معه بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الترجي وبريميرو دي أغوستو.

وأضافت أن الفريق الأنجولي كان راسل الاتحاد الإفريقي للاحتجاج على الحكم بعد إلغاءه لهدف للفريق الأنجولي، تبين أنه صحيح، والذي كان كفيلا لتأهله للمباراة النهائية.

ولفتت إلى أن الحكم الزامبي سبق له إدارة مسابقات دولية، مثل مباراتين بكأس العالم للأندية ومثلهما بكأس العالم الأخير في روسيا، بالإضافة لنهائي كأس إفريقيا 2017.

"على خلفية أخطائه في مباراة الترجي وغرة اوت: الاتحاد الإفريقي يتهم الحكم الزامبي بالفساد ويقرر إيقافه"

قالت الصحيفة إن الكاف قرر إيقاف الحكم الذي مباراة العودة بين الترجي وأول أغسطس بعدما ألغى هدفا للفريق الأنجولي.

وأضافت نقلا عن موقع "غانا سوكر نت" أن الكاف أصدر قراره يوم 16 نوفمبر الجاري بإيقاف الحكم الزامبي من مزاولة نشاط كرة القدم.

وأكدت أنه حسب ما جاء في مرفق القرار الصادر من الكاف، فإن إيقاف الحكم جاء بسبب اتهامه بالفساد، ليتم إيقافه لحين صدور قرار نهائي بعد جلسة استماع معه.

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