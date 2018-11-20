الكاف يعلن إيقاف حكم ذهاب الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للكاف، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد، على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز الأهلي 3-1.

ووفقا للخطاب الذي أرسله الكاف للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، بشأن قرارات تم اتخاذها ضد مهدي عبيد بسبب سلوكه في مباراة الأهلي والترجي، وذلك بعد اجتماع لجنة الإنضباط يوم 6 نوفمبر.

وجاء بالخطاب، إيقاف مهدي عبيد، بشكل مؤقت عن جميع انشطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحين الخضوع لجلسة الاستماع التأديبية وإصدار القرار النهائي بشأنه، وذلك بعد أن تم اتهامه بالفساد.

وكان الكاف، قد سبق وقرر إيقاف الحكم الزامبي، جاني سيكازوي الذي أدار مواجهة الترجي التونسي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بملعب رادس، بنفس الطريقة.