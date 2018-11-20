الان تتابع آل الشيخ يتكفل بعلاج رئيس النصر من الرباط الصليبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات في مبادرة تحمل الكثير من الوفاء أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة,تركي آل الشيخ أنه سيتكفل بعلاج رئيس النصر سعود السويلم بعد اصابته برباط صليبي. وقال آل الشيخ : “اتكفل بعلاج اصابة الاخ سعود السويلم في اي مكان يريد.. مشافى معافى يا بو فهد بنفقدك شوي يا نجم والله يحمي كل ابناء الرياضة وغيرهم من شر هالرباط”

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