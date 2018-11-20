الان تتابع إتهام الترجي التونسي بــ«الرشوة» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوري، الذي أدار مباراة الترجي أمام أول أغسطس الأنغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الحكم تحيز لصالح الفريق التونسي، مع وجود شبهات في تقديم رشوة، وتسبب في فوزهم بالمباراة، والصعود إلى المباراة النهائية.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.