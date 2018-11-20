موتا: ميسي ظاهرة طبيعية.. ورونالدو يعيش ليصبح الأفضل بالعالم

كشف تياجو موتا، نجم باريس سان جيرمان السابق، عن السمات المميزة للثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ونيمار دا سيلفا (سان جيرمان).

وخلال مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، قال النجم الإيطالي المعتزل مؤخرا، والذي يتولى تدريب فريق الشباب بالنادي الباريسي: "ميسي ظاهرة طبيعية، لقد حقق الحلم الذي كان يراوده وعرف كيف يتكيف مع كرة القدم حتى الوقت الحالي".

وتابع: "في البداية كان ميسي يستغل إمكانياته الفردية، والآن أصبح يستفيد من زملائه لصنع الفرق".

وواصل: "كل ما حققه كريستيانو رونالدو حتى الآن مثير للإعجاب، هو يتنفس ويعيش لكي يكون أفضل لاعب في العالم".

وعن نيمار قال: "يمر بفترة رائعة، لقد فاز بالكثير من الألقاب بالفعل، وسوف يفوز بالكثير منها، إنه قوي بدنيا، ولديه كل الإمكانيات لتغير المباراة مثلما يفعل ميسي".