شكرا لقرائتكم احصائية.. ميسى لعب أقل من الموسم الماضى بـ900 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الإحصائيات، أن الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الأسبانى قد غاب عن المشاركة فى مباريات فريقه، خلال الموسم الجارى مقارنة بموسم 2017-2018.

أشارت صحيفة "أس"الأسبانية، إلى أن ليونيل ميسي حصل على راحة لمدة 899 دقيقة فى الموسم الحالى أكثر من موسم 2017-2018 حتى هذة المرحلة على المستويين المحلى والدولى.

أوضحت الصحيفة، إن ميسي لعب حتى هذة المرحلة الموسم الماضى 1950 دقيقة فيما خاض 1051 دقيقة بالموسم الجارى ما يؤكد على إراحة النجم الأرجنتينى لمدة 899 دقيقة.

أضافت الصحيفة، أن الفريق لا يذكر عند الحديث بالأرقام والإحصائيات التى حققها ميسي بالنظر إلى الفترتين، حيث أحرز نجم برشلونة حتى هذة المرحلة فى الموسم الماضى بعد خوض 1950 دقيقة 13 هدفاً بالليجا و3 اهداف بدورى أبطال أوروبا.

فيما سجل ميسي حتى هذة المرحلة من الموسم الحالى بعد لعب 1051 دقيقة 9 أهداف فى الدورى الأسبانى و5 أهداف بدورى أبطال أوروبا.

وتعد مدة الـ 899 دقيقة التى تغيب فيها ميسي عن برشلونة لم تكن للراحة حيث أصيب ضد إشبيلية بالجولة التاسعة من الليجا وتغيب على أثرها عن 4 مباريات ضد إنتر ميلان ذهاباً وإياباً بدورى الأبطال ثم ريال مدريد ورايو فاليكانو بالليجا.

لكن الإستفادة الوحيدة من هذة المدة هى عدم تواجده مع منتخب الأرجنتين بعد إعتذاره عن اللعب مؤقتاً مع التانجو خلال عام 2018.

ويستطيع أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الإستفادة من ليونيل ميسي فى المراحل الحاسمة بتكرار سيناريو زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق مع رونالدو، وذلك بإراحته فى عدد من المباريات التى لا تحمل أهمية كبيرة.

ويتساوى ليونيل ميسي فى صدارة هدافى الدورى الأسبانى هذا الموسم مع الأوروجوايانى لويس سواريز برصيد 9 أهداف.



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ميسى فى مران برشلونة