شكرا لقرائتكم الاتحاد العربى: 285 ألف مشجع حضروا مباريات البطولة العربية حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد العربى لكرة القدم برئاسة تركى ال شيخ مستشار الديوان الملكى بالسعودية، عن عدد الحضور الجماهيرى لمباريات البطولة العربية حتى الآن وذلك قبل يوم واحد من مباراة الوصل الاماراتى أمام النادي الأهلى فى اياب دور الـ16 للبطولة.

وأكد الاتحاد العربى عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن عدد الجماهير التى حضرت مباريات البطولة حتى الآن بلغت 285 ألفًا و363 مشجعًا.

وجاءت مباراة الاتحاد السعودى والوصل الاماراتى أكثر المباريات حضورًا جماهيريًا بواقع 34 ألفًا و240 مشجعًا، بينما جاءت مباراة النجمة اللبنانى والأهلى المصرى فى المرتبة الثالثة بحضور جماهيرى بواقع 28 ألفا، ومباراة القادسية الكويتي والزمالك فى المرتبة السابعة بحضور 15 ألفًا.