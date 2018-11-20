شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يبرز ترحيب الامارات ببعثة الأهلى .. أهل وأخوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرز الاتحاد العربى لكرة القدم برئاسة تركى ال شيخ مستشار الديوانى الملكى بالسعودية، الاستقبال المتميز الذى لاقته بعثة النادى الأهلى فور وصولها الى دولة الامارات العربية الشقيقة. ويلتقى النادي الأهلي نظيره الوصل الاماراتى فى اياب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال.

استقبال بعثة الأهلى فى الامارات وتعادل الفريقان فى مباراة الذهاب ايجابيًا بهدفين لكل منهما فى المواجهة التى اقيمت على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب. ووصلت بعثة النادى الأهلى ظهر اليوم الى الامارات فى إطار استعدادات الفريق لخوض المباراة المرتقبة. وكان فى استقبال بعثة الأهلى عدد من مسئولى النادي الاماراتى فى احدة من روح الأخوة التى تسيطر دائمًا على العلاقات بين الشعبين دائمًا.

استقبال بعثة الأهلى فى الامارات

استقبال بعثة الأهلى فى الامارات

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