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الفرحة والتفاءل تسيطر على لاعبى الزمالك فى المران

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جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الفرحة والتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال المران الجماعى اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الداخلية يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز .

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ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الداخلية ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى قائمة اللقاء عقب مران الغد .

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ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 26 ليغرد منفردا فى الصدارة .

 

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