شكرا لقرائتكم الفرحة والتفاءل تسيطر على لاعبى الزمالك فى المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الفرحة والتفاءل على وجوه لاعبى الزمالك خلال المران الجماعى اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الداخلية يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز . ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الداخلية ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى قائمة اللقاء عقب مران الغد . ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بعد الوصول للنقطة 26 ليغرد منفردا فى الصدارة .

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