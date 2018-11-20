شكرا لقرائتكم اتحاد جدة ينفي تعاقدات الشتوية.. ويركز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت إدارة اتحاد جدة الأخبار الرائجة حالياً حول توصلها إلى اتفاق مع عدد من اللاعبين لتمثيل الفريق المتعثر ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة بأن الفريق يركز تركيزاً كاملاً على مباراة الديربي التي ستجمعه بالأهلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وربطت وسائل إعلام مختلفة اتحاد جدة متذيل ترتيب الدوري بلاعبين مختلفين، وأكدت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة نواف المقيرن اتفقت نهائياً مع عدد من اللاعبين محليين وأجانب على تمثيل الفريق الذي يقوده الكرواتي سلافين بيليتش.

وقالت إدارة الاتحاد في بيان رسمي: هناك الكثير من الاجتهادات الإعلامية والأخبار المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات الإدارة مع لاعبين محليين وأجانب في هذه الفترة، عارية من الصحة تماماً. وإن مثل هذه الأنباء تهدف للتشويش وإثارة البلبلة والتأثير على استعدادات الفريق لمواجهة الديربي المقبلة وتأجيج الجماهير عبر تداول أسماء لم تتم مفاوضتها من قبل الإدارة.

وواصل بيان الاتحاد: نؤكد على رصد الحسابات التي تروج لتلك الشائعات بشتى أشكالها من أخبار وصور ومستندات مزيفة، على أن يتم ملاحتها قانونياً حفاظاً على حقوق النادي.

وكان نواف المقيرن قد أعلن في وقت سابق اتفاق ناديه مع لاعب محلي مميز، رافضاً الكشف عن هويته حتى فتح فترة التسجيل الشتوية.