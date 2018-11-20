شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأولمبى يحضر مواجهة إنبي والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبى فى ملعب بتروسبورت، لمتابعة مباراة إنبى والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز ويحرص مدرب أولمبى الفراعنة منذ فترة على متابعة الصاعد محمود جاد حارس الفريق البترولى.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى والاتحاد السكندرى التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد.

جاءت أحداث الشوط سريعة بين الفريقين، وتمكن الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 24 عن طريق ضربة رأس متقنة بعد كرة مرسلة من ضربة ركنية.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 4 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا .