شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يكرم منتخب شباب الصالات غدا بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة الدعوة من مجلس النواب لتكريم منتخب الشباب لكرة الصالات فى الثانية عصر غد الأربعاء بمقر البرلمان. يأتى التكريم نظرا لنجاح منتخب شباب الصالات فى الفوز بالميدالية البرونزية فى أولمبياد الشباب التى أقيمت مؤخرا فى الأرجنتين، وهى الميدالية الأولمبية الأولى فى تاريخ الكرة المصرية. يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أقام احتفالية لتكريم منتخب الصالات، وتم صرف مكافآت مجزية لهم.

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