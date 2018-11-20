شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة في قائمة الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة لاعبيه، استعدادًا لملاقاة الإنتاج الحربى غدًا الأربعاء لحساب الأسبوع الــ15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالى: حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه – محمد مصيلحى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى – شكرى نجيب. شهدت القائمة استدعاء محمد مصيلحى للمرة الأولى وغياب كل من محمد مجدى حارس المرمى ومحمد مجدى قلب الدفاع ومحمود متولى ومحمد هاشم ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى وحسنى عبد ربه وعلاء عبد العظيم وأحمد على وعمر فتحى “سافيولا” لأسباب متنوعة.

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