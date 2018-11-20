شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يعلق على أزمة حكم الترجي وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الحكم السابق سمير عثمان أن يكون الحكم الزامبى جانى سيكازورى، الذى أدار مباراة الترجى وأول أغسطس فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الفريق التونسى بنتيجة 4 / 2 ليتأهل إلى النهائ ، تلقى رشوة.

وأكد سمير عثمان، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه لو كانت هناك شبهة فى تلقى الزامبى أى رشوة لما أقيمت مباراتى النهائى بين الأهلى والترجى، مشيراً إلى أن التحقيقات ستكشف هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

عثمان أكد أنه عرض عليه الرشوة 3 مرات، ورفضها خلال إدارته للمباريات فى أفريقيا، مرتين من جانب أندية ومرة واحدة من أحد المنتخبات بالقارة كان آخرها عرض بقيمة 25 ألف دولار لتفويت المباراة.

وعن حكم مباراة الأهلى والترجى الجزائرى مهدى عبيد، أكد الدولى المصرى أن أخطاء اللقاء لم تخرج عن كونها مجرد أخطاء فنية فقط، دون تعمد تغيير نتيجة المباراة.

واختتم الدولى المصرى تصريحاته بأن استخدام تقنية الفار فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لم يكن قرارا صائبا من جانب الكاف، فرغم أهمية التقنية وفعاليتها إلا أنه يجب تدريب الحكام أولاً على استخدامها فى المباريات السهلة قبل تطبيقها فى النهائي، وأكد عثمان أن استخدام التقنية لم يؤثر على نتيجة نهائى أفريقيا.