شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي ينشر صور وصول الأهلي للإمارات لمواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز الاتحاد العربى لكرة القدم عبر موقعه على "تويتر" الاستقبال المتميز الذى لاقته بعثة النادى الأهلى فور وصولها إلى الإمارات لملاقاة الوصل الإماراتى بعد غدٍ، الخميس، فى اياب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال. وتعادل الفريقان فى مباراة الذهاب ايجابيًا بهدفين لكل منهما فى المواجهة التى اقيمت على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب. ووصلت بعثة النادى الأهلى ظهر اليوم إلى الإمارات فى إطار استعدادات الفريق لخوض المباراة المرتقبة، وكان فى استقبال بعثة الأهلى عدد من مسئولى النادي الإماراتى. الاتحاد العربي



الأهلي يصل الإمارات



الأهلي يصل الإمارات 1



الأهلي يصل الإمارات 2

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