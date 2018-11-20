شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى يضم 18 لاعبًا بقائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حلمى المدير الفنى لطلائع الجيش عن اختيار 18 لاعبًا في قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة بتروجت فى الخامسة والربع عصر غدٍ الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كلاً من : "محمد بسام وإسلام سري ومحمد رزق ومحمد شعبان وأحمد كابوريا وإسلام جمال وعلي الفيل وأحمد سامي وخالد سطوحي ومؤمن إبراهيم وعموري وأحمد سمير وحسن يوسف وأحمد جعفر ومصطفى محمد وتالا نداي وعاصم صلاح وكريم طارق".

ويحتل الطلائع المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 1 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة .