شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتظلم من غرامة إبراهيم حسن للجنة شئون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم أف سي، أنه سيقدم تظلمًا للجنة شئون اللاعبين يوم الخميس المقبل، ضد الحكم الذى صدر لصالح ناديه بأحقيته فى الحصول على 500 ألف دولار من الإسماعيلى بعد أن قام الأخير ببيع إبراهيم حسن للزمالك دون الرجوع لمسئولى النجوم، وذلك وفقًا للعقد الثلاثى المبرم بينهم.

أوضح الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سيتظلم ضد الحكم الذى صدر لصالح ناديه نظرًا لتلاعب الإسماعيلى فى قيمة الصفقة، وتقديمه إيصالاً يفيد بأن الصفقة قيمتها 5 ملايين جنيه فى الوقت الذى أثبتت فيه ميزانية الزمالك أن قيمة الصفقة أكثر من 15 مليون جنيه.

قال رئيس نادى النجوم: "النجوم سبق وقدم عرضًا رسميًا لضم إبراهيم حسن مقابل 27 مليون جنيه إلا أن إدارة الدراويش رفضت، ثم قامت ببيعه للزمالك مقابل 5 ملايين جنيه".

وتابع محمد الطويلة حديثه، مؤكدًا إنه لن يتنازل عن حقوق نادى النجوم، وسيقدم تظلم للجنة شئون اللاعبين للبت فى الحكم الذى صدر بأحقية النجوم فى 500 ألف دولار فقط، مع أن قيمة الصفقة أكثر من 15 مليون جنيه.