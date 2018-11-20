فيديو.. المقاولون يتقدم للمرة الثالثة على حساب الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المقاولون العرب ليتقدم للمرة الثالثة على حساب الجونة لتصبح النتيجة 3 / 2 فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى. كان أحمد الشيمى قد تقدم بهدف السبق للمقاولون العرب عن طريق أحمد الشيمى، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب، بعدها نجح شيكاتارا فى إحراز هدف التعادل للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للمقاولون. الهدف الثانى للجونة الهدف الثالث للمقاولون جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى : حسن شاهين فى حراسة المرمى الدفاع : إبراهيم عادل – محمد سمير – حسن الشامى – أحمد الشيمى الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد محمود طيطا – لويس اواردو – محمد سوسته الهجوم : محمد طلعت – أحمد على كامل بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :- حراسة المرمى : هيثم محمد الدفاع : أحمد على – لوى وائل – احمد سعيد اوكا – خالد صبحى الوسط : جانوش بانوم – مصطفى جابر – محمد عبد الجواد – احمد مجدى الهجوم : إسلام رشدى – جدو

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