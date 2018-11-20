النني يقترب من "معجزة البريميرليج" بعد خروجه من حسابات أرسنال

كتب: ضياء السقا
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن محمد النني، لاعب وسط أرسنال، والمنتخب الوطني، أصبح على أعتاب ليستر سيتي في يناير المقبل.
وأعلنت ميرور الإنجليزية أن ليستر "صاحب معجزة التتويج بالبريميرليج عام 2016"، ينوي التعاقد مع النني مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.
ويأتي ذلك في ظل عدم إقتناع إيمري المدير الفني لأسنال بمستوى لاعب وسط المنتخب الوطني، رغم أن عقده يمتد مع الجانرز لعام 2022.
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