قائمة الإسماعيلي للإنتاج.. استمرار غياب متولي.. واستبعاد عبد ربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري. ويواجه الدراويش فريق الإنتاج الحربي غدًا الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للدوري. وشهدت القائمة استدعاء محمد مصيلحي للمرة الأولى، حسبما أفاد الموقع الرسمي للإسماعيلي. وغاب عن القائمة كل من الحارس محمد مجدي والمدافع محمد مجدي ومحمود متولي ومحمد هاشم ولسعد الجزيري ومحمد الشامي وحسني عبد ربه وعلاء عبد العظيم وأحمد علي وعمر فتحي "سافيولا" لأسباب متنوعة. وبالتالي يستمر غياب محمود متولي للمباراة الثالثة على التوالي، بعد استبعاده من القائمة في مواجهتي وادي دجلة وحرس الحدود. وضمت القائمة 18 لاعبًا كالتالي: حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى. الدفاع: طارق طه – محمد مصيلحى – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن. الوسط: عماد حمدى – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى – وجيه عبد الحكيم. الهجوم: كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى – شكرى نجيب. جدير بالذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة في آخر جولتين ليتراجع للمركز الـ14 وفي جعبته 13 نقطة، فيما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الخامس بـ19 نقطة بعد فشله في تحقيق أي انتصار بآخر خمس جولات.

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