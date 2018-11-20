رياضة | أهداف المباراة الودية - الإمارات 2 × 0 اليمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف المباراة الودية - الإمارات 2 × 0 اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المقاولون العرب 4 x

14:45 2 الجونة إنبي 0 x

18:00 1 الاتحاد السكندري

الصين - أساسي 1 x

14:00 1 فلسطين - أساسي العراق - أساسي - x

18:00 - بوليفيا - أساسي تونس - أساسي - x

19:00 - المغرب - أساسي الأردن - أساسي - x

19:00 - السعودية - أساسي البرازيل - أساسي - x

21:30 - الكاميرون - أساسي إيطاليا - أساسي - x

21:45 - الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي فرنسا - أساسي - x

22:00 - أوروجواي - أساسي

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