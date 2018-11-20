كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت السفارة السعودية في الأردن بشراء 2000 تذكرة "درجة أولى" في المباراة الودية التي تجمع اليوم الثلاثاء منتخبي السعودية والأردن، على أن تخصص ريعها لأسر ضحايا السيول التي اجتاحت مختلف مناطق الأردن مؤخرًا.
بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD
وقالت السفارة في بيان وصلت “إرم نيوز” نسخة منه: “يمكن للمواطنين السعوديين المقيمين في الأردن الحصول على تذاكر المباراة من نادي الطلبة السعوديين في عمان ومن بوابة رقم 4 في استاد الملك عبدالله”.
بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD
وتقام المباراة الودية بين المنتخبين يوم غدٍ على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية في الساعة السابعة مساء بتوقيت عمان.
بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .