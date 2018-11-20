رياضة | بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD

قامت السفارة السعودية في الأردن بشراء 2000 تذكرة "درجة أولى" في المباراة الودية التي تجمع اليوم الثلاثاء منتخبي السعودية والأردن، على أن تخصص ريعها لأسر ضحايا السيول التي اجتاحت مختلف مناطق الأردن مؤخرًا.

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وقالت السفارة في بيان وصلت “إرم نيوز” نسخة منه: “يمكن للمواطنين السعوديين المقيمين في الأردن الحصول على تذاكر المباراة من نادي الطلبة السعوديين في عمان ومن بوابة رقم 4 في استاد الملك عبدالله”.

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وتقام المباراة الودية بين المنتخبين يوم غدٍ على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية في الساعة السابعة مساء بتوقيت عمان.

بدأ الشوط الأول | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | لينك يويتوب | مشاهدة مباراة السعودية والأردن الآن جودة HD