رياضة | Fi-Shabaka مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر يلا شوت (في الشبكة جول)

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كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، عن تشكيل فريقه في المباراة الودية مع منتخب تونس.
وسيجرى هذا اللقاء الودي، الذي سينطلق على الساعة السابعة مساء، على أرضية الملعب الأولمبي رادس بالعاصمة التونسية تونس.
موقف وليد ازارو من المشاركة في مباراة المغرب وتونس:-
وفيما يلي تشكيل المغرب:
12 - منير الكجوي المحمدي
5- المهدي بنعطية
17 - نبيل درار
21- وليد الحجام
11 - فيصل فجر
14 - امبارك بوصوفة
15 - يوسف أيت بناصر
23 - عبد الإله حافيظي
6 - غانم سايس
18 - يوسف النصيري
9 - سفيان بوفال
دكة الاحتياط
1- ياسين بونو
22- أحمد رضا التكناوتي
2 - أشرف حكيمي
3 - نصير مزراوي
16 - نور الدين أمرابط
19 - أمين حارث
13 - خالد بوطيب
20 - وليد أزارو
8 - كريم الأحمدي العروسي
4 - مروان داكوسطا
24- أشرف ضريع
المغرب Vs تونس.
البطولة : مباراة ودية .
القنوات الناقلة : الكأس 1 .
الملعب : الملعب الاولمبي برادس .
المعلق : خليل البلوشي .
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
Fi-Shabaka مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر يلا شوت (في الشبكة جول)
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