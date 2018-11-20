رياضة | Fi-Shabaka مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر يلا شوت (في الشبكة جول)

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، عن تشكيل فريقه في المباراة الودية مع منتخب تونس.

وسيجرى هذا اللقاء الودي، الذي سينطلق على الساعة السابعة مساء، على أرضية الملعب الأولمبي رادس بالعاصمة التونسية تونس.

موقف وليد ازارو من المشاركة في مباراة المغرب وتونس:-

وفيما يلي تشكيل المغرب:

12 - منير الكجوي المحمدي

5- المهدي بنعطية

17 - نبيل درار

21- وليد الحجام

11 - فيصل فجر

14 - امبارك بوصوفة

15 - يوسف أيت بناصر

23 - عبد الإله حافيظي

6 - غانم سايس

18 - يوسف النصيري

9 - سفيان بوفال

دكة الاحتياط

1- ياسين بونو

22- أحمد رضا التكناوتي

2 - أشرف حكيمي

3 - نصير مزراوي

16 - نور الدين أمرابط

19 - أمين حارث

13 - خالد بوطيب

20 - وليد أزارو

8 - كريم الأحمدي العروسي

4 - مروان داكوسطا

24- أشرف ضريع