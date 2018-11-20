رياضة | قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين

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قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين

يأمل المنتخب التونسى فى تحقيق الفوز على ملعبه وعلى أراضيه وتقديم أفضل مستوى مقنع وحسم الفوز فى المباراة المرتقبة، بينما يسعى المنتخب المغربى فى الانتصار والاستعداد الأمثل وتجهيز اللاعبين، كما يطمح فى الفوز بمباراة الديربى والسيطرة على قمة شمال أفريقيا.

قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الخاصة به متساويا مع منتخب مصر الذى هزمه فى المباراة الماضية 3-2، وكان قد ضمن التأهل من لقاء الجولة الرابعة وينافس على المركز الأول والثانى.

بينما يحتل منتخب المغرب حاليا صدارة المجموعة بعد فوزه على منتخب الكاميرون 2-0 وضمانه التأهل رسميا إلى النهائيات، ويلعب المغرب حاليا من أجل تصدر المجموعة أوالتأهل كوصيف لها.

قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين

موعد مباراة تونس والمغرب

تقام مباراة تونس والمغرب الودية الدولية خلال مشوارهما الإعدادي لنهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019 يوم الثلاثاء 20/11/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفى الثامنة بتوقيت الكويت السعودية، وفى الساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب.

قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين

سيتم نقل المباراة عبر استوديو خاص يبث على قناة الكاس one الساعة 19:30 فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الدوحة ويعلق على المباراة خليل البلوشي.

قناة الكأس 1 | Tunisia | مشاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر في ماتش ودي | لايف اون لاين