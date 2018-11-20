رياضة | hala Saudi Arabia.. كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية والاردن "kora star"

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مباراة السعودية والأردن بث مباشر

تقابل المنتخبين في 11 مباراة طوال تاريخهما ولم تكن حالة التعادل حاضرة في أي مباراة، حيث فاز المنتخب السعودي في 7 لقاءات وفاز المنتخب الأردني في أربعة لقاءات، ولهذا فمباراة اليوم من المُتوقع أن تشهد تسجيل أهداف من جانب الفريقين في مباراة قوية، حيث يسعى كلا المنتخبين لاقتناص الفوز لما له من أثر معنوي على اللاعبين.

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قام بيتزي مدرب المنتخب السعودي باستبعاد الدوسري للإصابة كما صرح بأنه سعيد بالمشاركة في المباراة خاصة وأنها تحمل طابعاً إنسانياً وهو تخصيص جزء من عائدها لضحايا السيول في الأردن

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