رياضة | لينك كورة لايف | بث مباشر مباراة السعودية والأردن بدون تقطع | رابط kora live | مشاهدة مباراة السعودية والأردن اليوم HD

أشار "خوان أنطونيو بيتزي" المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي، إلى أن المواجهة التي ستجمع الأخير بالمنتخب الأردني تأتي لهدف إنساني إلى جانب التنافس الرياضي.

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يلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الأردني بالعاصمة عمّان في ختام مبارياته الودية، ضمن معسكره الحالي والذي يأتي استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات مطلع العام الميلادي المقبل.

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وقال بيتزي في تصريحات نقلها حساب المنتخب السعودي على "تويتر": هذه مباراة تختلف عن سابقاتها فهي تأتي لهدف إنساني جنباً إلى جنب مع التنافس الرياضي ونتمنى تقديم مباراة جميلة ستمتع بها الجميع.

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وواصل: طموحنا هو أن نلعب كل مبارياتنا بطريقة ثابتة، ونلتزم بفرض الأسلوب الذي ننتهجه في طريقة اللعب، وهو الأمر الذي سينعكس علينا إيجابا في كأس آسيا.