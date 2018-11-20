رياضة | مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتتح ملعب رادس الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة تونس والمغرب في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون يونيو القادم،لايف مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.

مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018

المنتخب المغربي يدخل مواجهة اليوم وهو منتشيا بفوزه الغالي الذي حققه مؤخرا على أسود الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليضمن بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، ويقدم أبناء هيرفي رينارد مستوى رائع كسب احترام الجميع في الفترة الأخيرة.

مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018

منتخب تونس قادم من خسارة أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببرج العرب في الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا ليخسر صدارة المجموعة، ويسعى لمصالحة جماهيره بتقديم عرض قوي أمام أسود الأطلسي، شاهد البث المباشر لمباراة تونس والمغرب اليوم الثلاثاء لايف.

مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018

تقابل المنتخبين من قبل وجها لوجه في 29 مباراة فاز المغرب بـ 7 لقاءات وفازت تونس بـ 5 مواجهات و17 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين وكانت أهم مقابلة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 4 وفازت بها تونس بنتيجة 2-1.

مشاهدة لعبة مباراة تونس والمغرب بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018