رياضة | يلا شوت الجديد | شاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر HD .. لايف الآن السيتي | بث حي | Tunisia | بث مباشر | Koora live

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يلا شوت الجديد | شاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر HD .. لايف الآن السيتي | بث حي | Tunisia | بث مباشر | Koora live

سيغيب ديلان برون، مدافع جنت البلجيكي عن تشكيلة منتخب تونس، عندما يستضيف نظيره المغربي في مباراة دولية ودية غدًا الثلاثاء، في ملعب رادس.

وقال الاتحاد التونسي، إن "برون تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام مصر، يوم الجمعة الماضي بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي خسرها نسور قرطاج (2-3)".

يلا شوت الجديد | شاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر HD .. لايف الآن السيتي | بث حي | Tunisia | بث مباشر | Koora live

وعاد برون، 23 عامًا، إلى تشكيلة تونس في مواجهة مصر، بعد غياب طويل عن الملاعب، عقب إصابته في نهائيات كأس العالم في روسيا، الصيف الماضي.

ومني منتخب تونس بخسارته الأولى خلال 5 مباريات بالتصفيات، لكنه حافظ على صدارة المجموعة بفضل فارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع مصر التي ثأرت من خسارتها (1-0) في تونس بالجولة الأولى.

يلا شوت الجديد | شاهدة مباراة تونس والمغرب بث مباشر HD .. لايف الآن السيتي | بث حي | Tunisia | بث مباشر | Koora live

وتتصدر تونس المجموعة برصيد 12 نقطة، متقدمة على مصر التي تملك نفس الرصيد وتأهل المنتخبان بالفعل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.