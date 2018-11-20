شكرا لقرائتكم راشفورد يعادل رقما قياسيا للمنتخب الإنجليزى لم يتحقق منذ 52 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد رقما قياسيا للمنتخب الإنجليزى لم يتحقق منذ 52 عاما، وذلك بعد ان شارك فى انتصار منتخب الأسود الثلاثة على كرواتيا 2-1 أول أمس الأحد فى ختام دور المجموعات لدورى الأمم الأوروبية.

راشفورد خاص مباراته الدولية الـ16 فى عام 2018 مع منتخب إنجلترا، وهو عدد من المباريات لم يستطع تحقيقه سوى أسطورة إنجلترا السابق جاك تشارلتون فى عام 1966.

ولن يكون باستطاعة المهاجم صاحب الـ21 عاما من تخطى رقم جاك تشارلتون، نظرا لعدم خوض المنتخب الإنجليزى أى مباريات دولية فى المتبقى من العام الحالى، لعدم إدراج أى فترة للأجندة الدولية خلال هذه الفترة.

ويأتى خلف كلا من تشارلتون وراشفورد عدد كبير من اللاعبين شارك فى 15 مباراة دولية خلال عام واحد، ومن بينهم النجم جارى لينيكلر، وفى الوقت الحالى هناك جون ستونز مدافع مانشستر سيتى، وإريك داير لاعب توتنهام.



راشفورد فى مواجهة كرواتيا

جاك تشارلتون