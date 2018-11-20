شكرا لقرائتكم الهلال يعلن غياب الشهراني عن مواجهة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال غياب لاعبه ياسر الشهراني عن مواجهة ديربي الرياض الذي سيجمعه بالنصر يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية حاجته إلى العلاج لمدة 4 أسابيع.

وتعرض الشهراني إلى إصابة في مباراة الأخضر واليمن الودية نهاية الأسبوع الماضي، واستبعده خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي من القائمة التي سافرت إلى الأردن بسبب إصابته.

وشارك الشهراني في 6 مباريات مع الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صنع خلالها هدفاً واحداً جاء في مباراة اتحاد جدة.

وسيغيب الشهراني عن مواجهات الفيصلي والنصر وأحد وقد يمتد ذلك حتى مباراة الحزم ضمن الجولة 13 من المسابقة.