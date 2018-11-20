شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب عدم زيادة مكافآت المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم لاعبو المنتخب الوطنى، مكافآت الفوز على أى سواتينى فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، وبلغت 29 ألف جنيه، بواقع 13 ألف جنيه مكافأة الفوز فى القاهرة و16 ألفًا مكافأة الفوز خارج مصر فى مباراة العودة.

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" عن أن اتحاد الكرة صرف نفس مكافآت التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017، دون زيادة كما تردد، موضحًا أنه عندما تم وضع لائحة المكافآت فى 2017 تم الاتفاق على أنها ستكون سارية حتى 2019 دون تعديل.

تابع أن لاعبى المنتخب حصلوا على المكافآت حتى مباراة تونس الأخيرة، وسيحصلون على 13 ألف جنيه لكل لاعب وفقًا للائحة فى المعسكر المقبل لمواجهة النيجر.