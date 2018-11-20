شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"إنبى والاتحاد" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الاتحاد السكندرى وإنبى، المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الـ15 بالدورى الممتاز. يسعى حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى لتحقيق النقاط الثلاثة بعد سلسلة تراجع النتائج الفترة الماضية، فيما يبحث خالد متولى استغلال تعثر الاتحاد وخطف الفوز للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"إنبى والاتحاد" فى الجدول التالى:

الاتحاد وإنبى

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