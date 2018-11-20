شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع عبد الحفيظ مع مبروك فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ المكلف من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بإعادة هيكلة قطاع الكرة، اجتماعاً مع فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى، فى فرع الأهلى بمدينة نصر، لمتابعة عمل القطاع والاطمئنان على مستوى اللاعبين الصغار، الذين يمثلون مستقبل الأهلى.

وحرص عبد الحفيظ على النزول إلى ملاعب التدريبات بصحبة فتحى مبروك ومشاهدة اللاعبين الصغار أثناء المران، وصافح عدد من مدربى الفرق المختلفة بالقطاع.

وقال عبد الحفيظ إنه يحرص على الاجتماع بكل مسئولى كرة القدم فى النادى منذ توليه المهمة، لبحث آخر تطورات قطاع الكرة بالنادى الأهلى، والعمل على تطويره، وحل جميع المشاكل التى تواجهه.