شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع عبد الحفيظ مع مبروك فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
وحرص عبد الحفيظ على النزول إلى ملاعب التدريبات بصحبة فتحى مبروك ومشاهدة اللاعبين الصغار أثناء المران، وصافح عدد من مدربى الفرق المختلفة بالقطاع.
وقال عبد الحفيظ إنه يحرص على الاجتماع بكل مسئولى كرة القدم فى النادى منذ توليه المهمة، لبحث آخر تطورات قطاع الكرة بالنادى الأهلى، والعمل على تطويره، وحل جميع المشاكل التى تواجهه.
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