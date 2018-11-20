شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى الإمارات استعداداً لمواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الأهلى، منذ قليل، للإمارات لمواجهة فريق الوصل بعد غد الخميس فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى فندق الإقامة، حيث سيخلد اللاعبون للراحة قبل خوض أول مران بالإمارات مساء اليوم على ملعب نادى الوصل على أن يخوض مرانه الثانى غداً الأربعاء على استاد "زعبيل" الذى سيقام عليه اللقاء.

كانت بعثة الأهلى قد غادرت القاهرة صباح اليوم وتضم 20 لاعباً هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وسعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومروان محسن وصلاح محسن.

ويلحق المغربى وليد أزارو بالبعثة غداً بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية مساء اليوم أمام تونس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.