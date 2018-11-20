أول رد من النادي الأهلي على إيقاف "حكم الترجي" من الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

اعتبر النادي الأهلي نفسه ليس طرفاً في أزمة إيقاف الحكم سيكازوي الذي أدار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إياباً بين الترجي وبريميرو دي أوجستو بسبب تهم فساد.

الحكم سيكاوزي ألغى هدفاً صحيحاً للفريق الأنجولي كان سيطيح بالفريق التونسي خارج المسابقة، بالإضافة إلى عدة قرارات عكسية ضد الفريق الضيف ليمنح أهل رادس بطاقة النهائي.

مصدر في النادي الأهلي أكد لـ"مصراوي" أن القلعة الحمراء ليست طرفاً في الأزمة حتى الآن، لكنها تترقب القرار النهائي بعد التحقيق مع الحكم واعتماد القرار من الاتحاد الإفريقي بعد لجنة الانضباط.

وأضاف المصدر:"عندما تنتهي درجات التحقيق والتقاضي بين كل الأطراف واللجان داخل أروقة الاتحاد الإفريقي ستكون بطولة كأس العالم للأندية قد انتهت".

وتابع المصدر:"من حق الفريق الأنجولي أن يتدخل في هذا التوقيت ويتقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي ويحدد مطالبه، لكننا لسنا طرفاً حالياً في الأزمة".

وفاز الترجي على بريميرو دي أوجستو (4-2) في رادس بعدما احتسب سيكاوزي له ضربة جزاء مشكوك في صحتها، وألغى هدفاً صحيحاً للفريق الأنجولي الذي فاز ذهاباً (1-0) في ملعبه.

وأنهى المصدر متسائلاً:"لماذا تم اتخاذ قرارات ضد النادي الأهلي بعد ساعات من مباراة ذهاب النهائي، بينما تأخرت القرارات ضد حكم مباراة نصف النهائي إلى ما بعد البطولة بأكثر من عشرة أيام؟".