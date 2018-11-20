مران الزمالك.. غياب الثلاثي الأفريقي لارتباطات دولية.. وتدريبات تأهيلية للونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر مصراوي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران، غياب أحمد مدبولى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن تدريب الفريق ،اليوم الثلاثاء، بسبب إرتفاع درجه حرارته.

وحصل لاعب وسط الفريق على اذن من الجهاز الفنى للفريق ، بالغياب عن مران اليوم ، وهو ما وافق عليه.

وانتظم عمر صلاح حارس مرمى الزمالك في تدريباته الفريق اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.

وتغيب عن التدريب الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي للتواجد مع المنتخب التونسي الذي يستعد لمواجهة نظيره المغربي وديا اليوم الثلاثاء.

وغاب الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في ظل تواجده في منتخب بلاده وسيعود اللاعب إلى القاهرة مساء اليوم بعد المشاركة في لقاء الكونغو برازفيل في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا.

وواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق أداء التدريبات العلاجية والتأهيلية في ظل إصابته في العضلة الضامة، خلال معسكر المنتخب الأخير.