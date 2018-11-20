الان تتابع مفاجئة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الاتحاد السابق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365 كشفت مصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للاتحاد السعودي. ويواجه الفريق المصري مشكلة على المستوى الفني خاصةً بعد خسارتهلقب دوري أبطال إفريقيا منذ أيام أمام الترجي التونسي. ووضع مجلس الأهلي دياز ضمن الخيارات المتاحة لهم للتعاقد معه حال فشل كارتيرون في تخطي عقبة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال. وكان دياز، قد تولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد، في يوليو الماضي، وذلك بعد مسيرة سابقة ناجحة، في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد مع نادي الهلال.

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