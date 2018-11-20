الان تتابع عرض رسمي من نادي فرنسي للاعب فريق الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

تلقى لاعب فريق الشباب تركي العمار، عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الفرنسي، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وذكرت مصادر خاصة، أن العمار تلقى عرضًا رسميًا من نادي نانت الفرنسي، للانتقال في يناير المُقبل، ويمتد لمدة 5 سنوات،حتى يستطيع التأقلم مع اللعب في أوروبا.

استطاع الاعب خطف الانظار بتألقه أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي للشباب، والذي تمكن من التتويج بكأس اسيا تحت 19 عامًا، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد الجهود التي قدمها بقميص “الأخضر”.

وسجل لاعب الشباب 4 أهداف في البطولة الآسيوية، حيث تمكن من هز شباك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في الأدوار النهائية، وأحرز هدفًا في شباك ماليزيا بدور المجموعات.