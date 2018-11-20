شكرا لقرائتكم كاراسكو يكسر أنف زميله فى داليان الصينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بنقل أحد زملائه في ناديه داليان الصيني إلى المستشفى من أجل معالجة أنفه، وذلك بعد دخوله في عراك معه خلال التمارين بحسب ما كشف الثلاثاء.

واعتذر صاحب الـ 25 عامًا الذي سجل هدف إنقاذ فريقه من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم، عما ارتكبه في فيديو نشره فريقه داليان الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كاراسكو عرض مبلغ 10 آلالف يورو على زميله من أجل التصالح.

وكشف البلجيكي الذي انتقل إلى الدوري الصيني في فبراير قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه عرض على زميله جين بينجشيانج مبلغ 10 آلاف يورو كتعويض، مضيفًا "كانت حصة تدريب، وبسبب التلاحم حصلت عراكات صغيرة تسببت في نهاية المطاف بإصابة أنفه".

وتابع كاراسكو الذي سجل 7 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة خاضها بقميص داليان في الدوري الصيني الممتاز، "من وجهة نظري، أعتقد أن جين بينجشيانج لاعب جيد وشخص جيد جدًا، أريد أيضًا الاعتذار منه لأنه أحيانًا في كرة القدم، بما في ذلك التمارين، تحصل اصطدامات مؤسفة مماثلة في الكثير من الأحيان".

وتمنى البلجيكي الذي شارك مع بلاده في كأس العالم الصيف الماضي حين نالت المركز الثالث، لزميله أن «يتعافى أيضًا بأسرع وقت ممكن»، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابة جين.

لكن الحادثة لم تحصل مؤخرًا بل تعود إلى أوائل أغسطس الماضي، إلا أنها لم تظهر إلى العلن سوى الآن، بعد أكثر من أسبوع على انتهاء منافسات الدوري الصيني الممتاز، وذلك على الأرجح لأن داليان لم يشأ أن يؤثر ما حصل على معركته من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وخاض جين، ابن الـ 28 عامًا المعار من بكين جوان، مباراة واحدة مع داليان قبل الحادثة، لكنه لم يشارك في أي مباراة أخرى لما تبقى من الموسم.



كاراسكو فى مران فريقه

يانيك كاراسكو