شكرا لقرائتكم سويسرا تقسو على بلجيكا بخماسية وتتأهل لنصف نهائي دورى الأمم الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح المنتخب السويسرى ضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 5 - 2، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "سويسبور أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عن المجموعة الثانية بدورى الأمم الأوروبية.

أفتتح تورجان هازارد أهداف منتخب بلجيكا بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة مستغلا خطأ دفاعيا من لاعب المنتخب السويسرى، لينفرد بالمرمى ويضعها من فوق الحارس سومير.

وعاد تورجان ليضيف الهدف الثانى لمنتخب الشياطين الحمر فى الدقيقة 17، من تسديدة زاحفة فشل حارس منتخب سويسرا فى التصدى لها.

ولكن نجح ريكاردو رودريجيز فى تقليص النتيجة لمنتخب سويسرا بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 26.

وسجل هاريس سيفيروفيتش هدف التعادل لمنتخب بسويسرا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وعاد هاريس سيفيروفيتش ليسجل الهدف الثالث لمنتخب سويسرا فى الدقيقة 44 ، من تسديدة رائعة فشل تيبو كورتوا فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى عزز نيكو ايلفيدى من تقدم المنتخب السويسرى بالهدف الرابع فى الدقيقة 62، من ضربة رأسية قوية مستغلا عرضية رائعة من شيردان شاكيرى نجم ليفربول الإنجليزي.

وعزز هاريس سيفيروفيتش تقدم المنتخب السويسرى بالهدف الخامس فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء، عن طريق ضربة رأسية رائعة فشل تيبو كورتوا فى التصدى لها.

بهذا الفوز تصدر المنتخب السويسرى المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بالتساوى مع المنتخب البلجيكي، ولكنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، إ انتهى لقاء المنتخبين الأول بفوز بلجيكا 2 - 1، بينما يتذيل منتخب أيسلندا المجموعة بدون رصيد.