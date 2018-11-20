شكرا لقرائتكم الدرندلي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات على الاطمئنان على ترتيبات الإقامة وتسكين اللاعبين.

واستمر الدرندلي في متابعة كافة الإجراءات حتي اطمأن على البعثة والانتهاء من كافة الترتيبات.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار دبي في الواحدة ظهر اليوم، وكان في استقبالها قنصل مصر في الإمارات ووفد من مجلس إدارة نادي الوصل، وانتهت إجراءات الدخول في دقائق معدودة، وتوجه اللاعبون إلى فندق الإقامة، حيث تناولوا وجبة الغداء وخلدوا الراحة؛ استعدادا لخوض المران الأول في السابعة والنصف بتوقيت دبي «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على الملعب الفرعي لنادي الوصل.

ويلتقي الأهلي مع الوصل بعد غد الخميس في إياب دور ال١٦ لكأس زايد للأندية أبطال العرب.