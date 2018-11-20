شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا: الأخطاء الساذجة سبب الخسارة من المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى هشام زكريا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، أن الأخطاء الساذجة تسببت فى خسارة فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل أربعة أهداف فى افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وقال زكريا عقب نهاية اللقاء: "الأخطاء الساذجة تسببت فى خسارتنا للقاء، فمن الصعب أن تستقبل شباكنا 3 أهداف من 3 كرات ثابتة".

وأضاف: "سيطرنا بشكل جيد على مجريات المباراة، وركلة الجزاء التى أهدرها جدو بقلة تركيز لها عامل كبير فى هزيمة اليوم، بالإضافة إلى الهدف الأول للمقاولون والذى سجل من تسلل واضح".

واختتم حديثه: "أنا من أتحمل مسئولية الخسارة، لأننى أدير اللقاء، واللاعبون يتحملون الفوز فقط، وراضٍ بقضاء الله".