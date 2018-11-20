شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو بطل العالم فى المصارعة: حققت الذهب بعد غياب 12 عاما عن التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، عن سعادته بالميدالية التى حققها والتى جاءت بعد غياب المصارعة عن التتويج ببطولات العالم منذ 12 عاما.

وقال كيشو، فى تصريحات خاصة، إن الفترة المقبلة ستكون أفضل مع وعد للجماهير بتحقيق ميدالية أوليمبية، قائلا "اللى جاى أحسن وأوعدكم بميدالية فى طوكيو".

يذكر أن كيشو حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب أذربيجان 8 / 0 فى نهائى البطولة، والذى وصل إليه بعد التغلب على لاعب روسيا فى نصف النهائى.