شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: إصرار لاعبى المقاولون "وراء" الفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، سعادته بفوز فريقه اليوم على الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة للدورى .

وأضاف النحاس خلال تصريحات لقناة أون سبورت أن إصرار اللاعبين وتركيزهم خلال أحداث اللقاء كانوا السبب الرئيسى للعودة للمباراة مرتين عقب تعادل المنافس مرتين، إلا أن اللاعبين من الداخل والجهاز الفنى من الخارج كانا لهما رأى أخر فى إحداث الفارق واللعب حتى النهاية لتحقيق الفوز .

كان فريق المقاولون العرب قد رفع رصيده إلى 17 نقطة ليعتلى المركز السادس بجدول الدورى لأول مرة منذ انطلاق المسابقة ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز العاشر .